Özersay: Sahte Adapass olayında birilerinin ismi mi gizleniyor?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, aşı olmayanları olmuş gibi gösterip aşı kartı ve Ada Pass çıkarılmasında yardımcı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma ve bir kişinin tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Özersay, iki kişinin mahkemeye çıkarılmasına rağmen bir kişinin tutuklandığı yönünde haber yapıldığını ifade ederek, “Mahkeme iki kişi için tutuklama emri verdiyse bunlardan birisi neden gizleniyor? Kim gizliyor?” diye sordu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

"Sahte Adapass skandalıyla ilgili bu sabah sadece bir kişinin mahkeme önüne çıkarıldığı ve tutuklandığı yer aldı basında. Oysa bize gelen bilgi bir değil İKİ KİŞİNİN Mahkeme önüne çıkarılıp tutuklandığı yönündedir. Burada devletin kurumları bilerek ve isteyerek birilerinin ismini mi gizliyorlar? Yoksa mesela bu işin ucu bazı “önemli” şahsiyetlere kadar uzandığı için habere karartma mı uygulandı?

Herkes suçu mahkeme tarafından kanıtlanana değin suçsuzdur elbet, yani suçsuzluk karinesi denilen bir şey var. Ama Mahkeme iki kişi için tutuklama emri verdiyse bunlardan birisi neden gizleniyor? Kim gizliyor?"

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22/09/2021 14:18