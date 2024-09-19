Özersay: Sahte Diploma Soruşturmalarının Bazıları Tamamlandı, Dosyalar Artık Başsavcılıkta

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19/09/2024

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Özersay: Sahte Diploma Soruşturmalarının Bazıları Tamamlandı, Dosyalar Artık Başsavcılıkta


Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay aralarında eski özel kalem müdürü, gazeteci, bakanlık müdürü, mukayyit, polis müdürü, koruma polisi ve askerlerin de bulunduğu sahte diploma soruşturma dosyalarından bazılarının polis tarafından tamamlanıp Başsavcılığa gönderildiğini açıklayarak bu sahtekarlıklarla ilgili sürecin mahkemelerin vereceği kararla sonuçlanacağına ve suçu olanın cezasını çekeceğine dikkat çekti. HP lideri Özersay Polise geçmişte sahte diplomalar konusunda şikayet başvuruları yaptıklarını ve sonrasında da bu dosyaların halı altına süpürülmemesi, tozlu raflarda kalmaması için takip ettiklerini vurgulayarak “kamuoyunu bu konuda yıldırmak, bizi de vazgeçirmek için çaba harcayanlar olsa da gerçek şu ki süreç ilerliyor, ilerleme durduğu ya da yavaşladığı anda biz bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyunun baskısı ve takibi önemlidir” dedi. 
Özersay açıklamasında “örneğin sahte diploma aldığı iddia edilen ve bizim de hakkında şikayet dilekçesi verdiğimiz UBP milletvekilinin polisteki soruşturmasının bittiği aşikar ama buna rağmen dosyayı Başsavcılığa göndermemek, geciktirmek için bir ağırdan alma var. Bize göre polis aslında görevini yapıyor ama bir hükümette olan UBP milletvekiliyle ilgili olan bu dosyanın Başsavcılığa gönderilmemesi ve belki de UBP kurultayı ertesine bırakılması için bir siyasi müdahale var” ifadelerini kullandı.
“HERKES GÖREVİNİ YAPARSA DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI KONUSU MECLİSE GELECEK”
Özersay açıklamasında sahte diploma aldığı iddia edilen ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da “kandırıldığını” söyleyerek sahte diploma aldığını dolaylı olarak kabul eden UBP’li milletvekilinin yasalara göre daha farklı bir sürece tabi olacağını vurguladı. Özersay “o dosya bizim tam yedi ay önce yaptığımız bir şikayet dilekçesi ile yapılan bir polis soruşturmasının sonucudur ama diğerlerinden bir miktar farklı ilerleyecek. Çünkü polis Başsavcılığa gönderdiğinde milletvekili doğrudan mahkeme önüne çıkarılmayacak. Başsavcılık önce Cumhuriyet Meclisi’ne bir yazı göndererek dokunulmazlığın kaldırılması talebini iletir, Meclis Başkanlığı derhal bir komite kurar ve komitede yapılan inceleme ertesinde bir oylama yapılır ve daha sonra da Meclis Genel Kurulu dokunulmazlığın kaldırılması oylar. Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda ilgili milletvekilinin milletvekilliği düşmez ama artık polis soruşturması ilerletilebilir ve ifadesi de alınır, bir sonraki adımsa mahkeme önüne çıkarılması ve yargılanmasıdır” ifadelerini kullandı.

19/09/2024 16:03
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TAGS: Halkın Partisi, Kudret Özersay
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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