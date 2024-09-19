Özersay: Sahte Diploma Soruşturmalarının Bazıları Tamamlandı, Dosyalar Artık Başsavcılıkta



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay aralarında eski özel kalem müdürü, gazeteci, bakanlık müdürü, mukayyit, polis müdürü, koruma polisi ve askerlerin de bulunduğu sahte diploma soruşturma dosyalarından bazılarının polis tarafından tamamlanıp Başsavcılığa gönderildiğini açıklayarak bu sahtekarlıklarla ilgili sürecin mahkemelerin vereceği kararla sonuçlanacağına ve suçu olanın cezasını çekeceğine dikkat çekti. HP lideri Özersay Polise geçmişte sahte diplomalar konusunda şikayet başvuruları yaptıklarını ve sonrasında da bu dosyaların halı altına süpürülmemesi, tozlu raflarda kalmaması için takip ettiklerini vurgulayarak “kamuoyunu bu konuda yıldırmak, bizi de vazgeçirmek için çaba harcayanlar olsa da gerçek şu ki süreç ilerliyor, ilerleme durduğu ya da yavaşladığı anda biz bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyunun baskısı ve takibi önemlidir” dedi.

Özersay açıklamasında “örneğin sahte diploma aldığı iddia edilen ve bizim de hakkında şikayet dilekçesi verdiğimiz UBP milletvekilinin polisteki soruşturmasının bittiği aşikar ama buna rağmen dosyayı Başsavcılığa göndermemek, geciktirmek için bir ağırdan alma var. Bize göre polis aslında görevini yapıyor ama bir hükümette olan UBP milletvekiliyle ilgili olan bu dosyanın Başsavcılığa gönderilmemesi ve belki de UBP kurultayı ertesine bırakılması için bir siyasi müdahale var” ifadelerini kullandı.

“HERKES GÖREVİNİ YAPARSA DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI KONUSU MECLİSE GELECEK”

Özersay açıklamasında sahte diploma aldığı iddia edilen ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da “kandırıldığını” söyleyerek sahte diploma aldığını dolaylı olarak kabul eden UBP’li milletvekilinin yasalara göre daha farklı bir sürece tabi olacağını vurguladı. Özersay “o dosya bizim tam yedi ay önce yaptığımız bir şikayet dilekçesi ile yapılan bir polis soruşturmasının sonucudur ama diğerlerinden bir miktar farklı ilerleyecek. Çünkü polis Başsavcılığa gönderdiğinde milletvekili doğrudan mahkeme önüne çıkarılmayacak. Başsavcılık önce Cumhuriyet Meclisi’ne bir yazı göndererek dokunulmazlığın kaldırılması talebini iletir, Meclis Başkanlığı derhal bir komite kurar ve komitede yapılan inceleme ertesinde bir oylama yapılır ve daha sonra da Meclis Genel Kurulu dokunulmazlığın kaldırılması oylar. Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda ilgili milletvekilinin milletvekilliği düşmez ama artık polis soruşturması ilerletilebilir ve ifadesi de alınır, bir sonraki adımsa mahkeme önüne çıkarılması ve yargılanmasıdır” ifadelerini kullandı.

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