Özersay: Sahte diploma soruşturması tamamlandı, dokunulmazlık için Meclis’e gelmesi gerekecek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma iddiasıyla hakkında polis soruşturması yürütülen UBP milletvekiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, milletvekiline yönelik polis soruşturmasının tamamlandığını ve dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini belirtti.

Özersay, açıklamasında, "Evet, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması olan UBP milletvekilinin polisteki soruşturması tamamlandı ve dosya nihayet Başsavcılığa gönderildi. Başsavcılığın vereceği görüş sonrasında, birkaç hafta içinde konunun Meclis'e gelmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar verilmesi gerekecek," dedi.

Ayrıca Özersay, herkesin yasalar çerçevesinde görevini doğru bir şekilde yapması halinde, bu sürecin dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis'e taşınacağını ifade etti. Özersay, "Adım adım takibe devam," diyerek süreci yakından izlemeye devam edeceklerini vurguladı.