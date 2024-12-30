Özersay: Sahte diploma soruşturmasında UBP’li milletvekili için 3 ayrı dosya hazırlandı...

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma soruşturmasında UBP’li bir milletvekili için 3 ayrı dosya hazırlandığını, sahte diploma alanların ilk duruşmasının 6 Ocak’ta başlayacağını belirtti.

Bilgi edinme başvurusuna cevaben Polis Genel Müdürlüğü’nden aldıkları resmi yanıtı kamuoyuyla paylaşan Özersay, söz konusu UBP milletvekili hakkında hazırlanan üç dosyanın kaybolmasının, halı altına süpürülmesinin ya da tozlu rafta kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Özersay, Başsavcılığın ilgili vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için Cumhuriyet Meclisi’ne yazı göndereceğini de savunarak, “Emeklerin boşa gitmediğini ve sonuca yaklaşıldığını görmek güzel. Söz verdiğimiz gibi aynen devam….” dedi.