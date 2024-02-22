Özersay: Şakamız Yok! Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadele Şart

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22/02/2024

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Özersay: Şakamız Yok! Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadele Şart

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, son açıklamasında sert bir tonla şunları söyledi: "ŞAKAMIZ YOKTUR! Bu konuları gündeme getirdiğimizde ilk zamanlar hafife alanlar oldu. Bekleyin, az sabır dedik, yarın ola hayrola dedik. BU DEVRAN DÖNECEK dedik. Adım adım ilerleyeceğiz, bu memleketin düzlüğe çıkabilmesinin tek yolu TEMİZ SİYASETTİR, yolsuzluklara karşı mücadele etmektir. Kamunun kaynaklarını ÇALAN, şahsi menfaatleri, makam ve mevkisi için SAHTEKARLIK yapan, yalana sahteciliğe tenezzül eden herkesin hesap vermesi ve bu ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN üzerine yürünmesi şarttır. Aynen DEVAM."

22/02/2024 18:08
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TAGS: kudret özersay
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