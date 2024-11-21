Özersay: Savaş artık Rusya ve Ukrayna arasında sınırlı kalmayabilir

Prof. Dr. Kudret Özersay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son mesajını değerlendirdi. Özersay, Rusya'nın Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını duyurmasının, ciddi bir tırmanışa işaret ettiğini vurguladı.

“Nükleer başlık taşıyabilen bu tür füzeler, Rusya’nın ‘Şaka yapmıyorum’ mesajını verdiği anlamına geliyor” diyen Özersay, saldırının mahiyetinin henüz netleşmediğini ancak bu durumun Rusya ve Ukrayna sınırlarını aşarak küresel bir tehdit haline gelebileceğini ifade etti.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Evet adım adım geliyor: Rusya Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu (ICBM). Nükleer başlık da taşıyabilen bu türden füzeler Rusya tarafından ŞAKA YAPMIYORUM mesajı verilmesi anlamına da geliyor. Bu türden füzeler NÜKLEER başlık taşıyabileceği gibi KONVANSİYONEL başlık da taşıyabilir. Bugünkü Rus saldırısının mahiyeti anlaşılan henüz net değil ama net olan şey ciddi bir TIRMANMA ile karşı karşıya olduğumuz ve bunun Ukrayna ve Rusya toprakları ile sınırlı kalmayabileceğidir!