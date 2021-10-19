Özersay: Seçim artık geciktirilmemeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü. Özersay görüşme sonrası “Cumhurbaşkanı ile görüşlerimizi paylaştık. Meclis’te erken seçim tarihine bağlı herhangi bir uzlaşı çıkmadığını konuştuk. Dışarıda başka içeride başka söylediklerini belirttik, sabah uzlaşıya varılamadığını gördük. Burada yapılan bir hükümet kurma ihtimali var mı değerlendirmesi yapılıyor. Biz HP olarak görüşlerimizi paylaştık, bu seçimin artık geciktirilmemesi gerektiğini ve eğer imkan varsa olabildiğince geniş tabanlı teknokrat bir seçim hükümeti kurulma imkanı varsa tespit edilmesi gerektiğini söyledik. Bu imkan yoksa bize göre Anayasal süreç tamamlanmış olur ve Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini deklare eder.” dedi.

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19/10/2021 15:59