Özersay, seçim bağlamındaki etkinliklerini iptal etti

Cumhurbaşkanı adayı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir hafta süre ile seçim dolayısıyla yapacağı toplu etkinliklerini iptal etti. Özersay'ın açıklaması şöyle: Yarınki Değirmenlik etkinliğimiz de dahil önümüzdeki bir hafta boyunca seçim bağlamında yapmayı düşündüğümüz tüm toplu etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Şu anda hiç bir şey kamu düzeninden ve toplum sağlığından daha önemli değil.

10/03/2020 14:14