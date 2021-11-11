Özersay: Seçime giderken önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi?

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11/11/2021

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Özersay: Seçime giderken önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP hükümet programı üzerine Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu.

Kudret Özersay, “Eğreti şekilde kurulan koalisyon hükümetinin memleketi bir yıl içinde ne hale getirdiğini, siyasetin saygınlık açısından ne durumda olduğunu gördük ama ne yazık ki ders alınmadı, değişen bir şey yok…” dedi.

“Bu bir seçim hükümetidir. Bir cümlelik hükümet programı yazsaydınız sizi daha samimi bulacaktık” şeklinde konuşan Özersay, hükümet programının samimi ve gerçekçi olmadığını savundu.

Hükümet programında “devam edilecektir, hız verilecektir” şeklinde iki fiil kullanıldığını belirten Özersay, “Seçime giderken önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi? Önümüzdeki 2,5 ayda taş ocaklarını rehabilite edeceğinizi söylüyorsunuz… Bunda samimi misiniz?” diye sordu.

Özersay, “Hükümet programında en çok dikkatimizi çeken, en çok hoşumuza giden cümle şudur; Vakıflar İdaresi’nde devam eden çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

11/11/2021 13:50
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TAGS: kudret özersay
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