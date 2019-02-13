Özersay: Sesimizi duyurmaya devam edeceğiz..

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay İrlanda Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin ile ardından da Almanya Büyükelçisi Franz Josef Krempt ile görüştü. Görüşmelerin ortak ana gündeminde Kıbrıs sorunu konuşuldu. Özersay, Fhalluin ve Krempt ile görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan görüşmelerde Avrupa Birliği’nin Brexit karşısında tutumunun ve ne gibi sıkıntıların ortaya çıkacağı değerlendirmesi yapıldı. Özersay, görüşmelerin ardından “Mümkün olan her platformda uluslararası aktörlerin temsilcilerine sesimizi duyurmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.