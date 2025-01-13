Özersay: ''Seyrüsefer zammı mahkemelik oldu''



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin uyguladığı seyrüsefer harcı zammının yasadışı olduğunu belirterek, konuyu mahkemeye taşıdıklarını duyurdu.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Yüksek Mahkeme’de dava dosyaladıklarını belirtti. Dava detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Özersay, hükümeti hukuksuz işlemlerden kaçınmaya davet etti.

Özersay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibariyle seyrüsefer zammı mahkemelik oldu! Yasadışı seyrüsefer zammı ile ilgili olarak bugün Yüksek Mahkemede bir dava dosyaladık. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

Burası bir hukuk devletiyse idarenin TÜM İŞLEMLERİ ANAYASA VE YASALARA uygun olarak yapılmak zorundadır. Hukuksuzluklara geçit vermemek için sadece konuşmak ve açıklama yapmak değil somut adım atmak da önemli ve gereklidir."