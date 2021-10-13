Özersay: Siyasi etik açısından doğru olan istifa etmekse, neden bu kadar geciktirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in, hükümetin istifa etmesinin ardından yaptığı, “Hükümet olarak nisabı sağlayamıyorsanız, siyasi etik gereği istifa etmeniz gerekir. Biz de istifamızı sunduk” açıklamasını eleştirdi.

Özersay, “Aylardır nisabı sağlayamadığında, hatta nisabı sağlayamayıp Meclis’i kapatamadığında Sayın Saner’in aklı neredeydi? Siyasi etik açısından doğru olan madem istifa etmekti, neden bu kadar geciktirdi?” diye sordu.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, telefon bağlantısıyla katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Saner’in, UBP kurultayı için istifayı geciktirdiğini savunan Özersay, şöyle devam etti:

“Sayın Saner yaptığı açıklamada, ‘Muhalefet seçim yasaklarının bir ay önceden başlatılmasını istedi, biz bunu kabul edemezdik. Biz daha erken bir seçime de varız, o zaman da seçim yasakları daha erken başlar’ dedi. Madem seçimin daha erken olması ve seçim yasaklarının hemen devreye girmesi sizi rahatsız etmiyordu, neden yasakların bir ay erken başlamasını kabul etmediniz? Biz Halkın Partisi olarak ne zaman isterlerse seçime varız. Kendisi bu süreci geciktirmekle bu memlekete hayırlı bir şey yapmamıştır. İstifadan 24 saat önce hükümet bitti demiştim, öngördüğümüz bir durum.”

“TEKNOKRAT HÜKÜMETİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Gecikmeksizin seçim yapılması kaydıyla kurulabilecek teknokrat bir hükümeti destekleyeceklerini ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

“En erken tarihte halkın iradesine başvurulması şartıyla böyle bir hükümeti destekleyeceğimizi zaten çok kez söyledik. Ancak herkesin dahil olacağı, geniş tabanlı, herkesin birbirini denetleyeceği bir hükümet olabilir. Gerçekçi olan, toplumun menfaati için yapılması gereken budur.”

HP Genel Başkanı Özersay, “Ersan Bey’in, ‘Ben istifa ettim ama görevde kalmaya devam edeyim. Kurultay geçtikten sonra da seçim tarihi belirleyelim’ şeklindeki açıklamaları doğru ve gerçekçi bulmuyoruz” dedi.

“CUMHURBAŞKANINA DÜŞEN GÖREV ANAYASA’DA SÖYLENENİ YAPMAKTIR”

Sorulan soru üzerine aralık ayına da seçimin yetişebileceğini ifade eden Kudret Özersay, öncesinde anayasal süreçleri işletmenin şart olduğunu belirtti.

“Hükümet geçen bir sene içinde ne yasa ne anayasa tanıdı. Cumhurbaşkanı’na düşen görev Anayasa’da söyleneni yapmaktır” diyen Özersay, “Yani önce memleketi seçime götürecek bir hükümetin kurulup, kurulamayacağının tespiti yapılmalı, parti başkanlarının görüşleri alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bir hükümetin kurulması ihtimalinin görüşler alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Özersay, şunları belirtti:

“Bizim parti olarak pozisyonumuz bellidir, nettir. Herkesin katılacağı, bizi bir an önce seçime götürecek olan gerçek bir seçim hükümetidir. Bu yönde de elimizden geleni yapmaya hazırız. Değilse ülke düşmüş olan bir hükümetin Başbakanı’yla seçime gidecek. O nedenle bütün siyasi partileri sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Meclis’in geldiği nokta kabul edilebilir değildir.”

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13/10/2021 20:07