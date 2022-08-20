Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi’ne ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sosyal medya hesabı üzerinden bazı eleştirilerde bulundu.

Özersay, “siyasi partilerin iç meselelerine karışmak demokrasiyi de iradeyi de daha da yıpratır, bu memlekete zarar verir” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Daha önce defalarca söyledik, siyasi partilerin iç meselelerine karışmak demokrasiyi de iradeyi de daha da yıpratır, bu memlekete zarar verir. Geçmişte önce iptal edilen bir kurultay, ardından da “göstermelik” bir kurultay ile sayın Saner parti Başkanı ve Başbakan yapıldı da ne oldu? Partisinin tabanında desteği, meşruiyeti olmadığı için KISA ÖMÜRLÜ oldu, İSTİKRARSIZLIK yarattı, FİYASKO ile sona erdi. Şimdilerde benzer bir tek adaylı “göstermelik” kurultay ile parti başkanı ve başbakan belirleme operasyonu için düğmeye basıldığı haberleri geliyor. Bu bizi neden mi ilgilendiriyor? Çünkü ülkede hem seçmene hem de parti tabanına dayanmayan, meşruiyet sorunu olan yapılar ve hükümetler HALKIN CANINI YAKIYOR, demokrasi ve devlet diye bir şey de kalmıyor, yıpranıyor da ondan. Biraz onuru olan kimse bu tür olaylara kayıtsız kalamaz, kalmamalı.

Peki başlatıldığı söylenen bu yeni operasyonu kim yapıyor? Ünal bey mi? Cumhurbaşkanının bir rolü var mı mesela? Var mı sayın Tatar’ın bir bağlantısı? Bağımsız ve tarafsız olması gereken sayın Tatar’ın eski partisinin milletvekilleri ve ilçe başkanları kanalıyla bu türden “dokunuşlara” başladığı söyleniyor. Var mı bir doğruluk payı? Muhalefette yer alan bir siyasi partinin başkanı olarak soruyorum! Yoksa, “yoktur öyle bir şey” desinler! Umarım yoktur…

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20/08/2022 19:12