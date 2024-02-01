Özersay: Siz gereğini yapacak mısınız biz mahkemeye mi gidelim?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Ombudsman’a yaptığı şikayet dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonucunda Turizm Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan kiralama işlemlerinin yasa dışı olduğu, özellikle İhale Yasası’na aykırı şekilde ihalesiz işlemler yapıldığı tespit edildi. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “şikayetimiz üzerine Ombudsman bugün raporunu açıkladı ve sayın Fikri Ataoğlu’na bağlı olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin hukuka aykırı olarak ihalesiz işler yaptığını, hem Kamu İhale Yasası’na hem de İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını yasaları çiğnediğini tespit etti. Kiralama işlemleri Kamu İhale Yasası’na göre ihaleye çıkılarak yapılması gerekirken yasaya aykırı şekilde kiralamalar yapmış, İyi İdare Yasası’nın “İdare Anayasa ve yasalara uygun faaliyette bulunur” maddesini de ihlal etmiştir” denildi.

“SİZ GEREĞİNİ YAPACAK MISINIZ BİZ MAHKEMEYE Mİ GİDELİM?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Ombudsman raporunda Bakanlığın yasalara aykırı davrandığını tespit etmesi ve raporuyla açıklaması üzerine hem Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu hem de Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak sorular sordu. Özersay “bu hukuksuzluğu, bu yasa dışılığı düzeltmek için ne yapacaksınız? Bunun gereğini yapacak mısınız yoksa konuyu mahkemeye taşımamızı mı tercih edersiniz? Diye sordu. Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şimdi Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Şikayetimiz üzerine Ombudsman tarafından saptanan Bu hukuksuzluğu gidermek için ne yapacaksınız? Sayın Ünal Üstel’e de soruyoruz: Kabinenizde bir Bakanlığın hukuka aykırı, yasa dışı iş yaptığı tespit edildi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz Halkın Partisi olarak açıklama yapmakla yetinmiyoruz sonuç alıcı adımlar atarak yolsuzluk ve hukuksuzlukların üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz!!!”