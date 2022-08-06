Özersay: Sonradan telafisi mümkün olmayacak!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan hükümetin icraatlerını eleştirdi. Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın KKTC limanlarının acil olarak kamu-özel ortaklığında özelleştirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine hükümetin maaşları ödeye bilmek için kaynak yaratma düşüncesine girdiğini vurguladı. Özersay, "10 yıl önce Ercan havalimanı özelleştirilirken ilk adımda 100 milyon Euro’luk çek alınmış ve iddiaya göre 13. Maaş ödemesi için kullanılmıştı."dedi

Kudret Özersay'ın paylaşımının tamamı şöyle:

10 yıl önce Ercan havalimanı özelleştirilirken ilk adımda 100 milyon Euro’luk çek alınmış ve iddiaya göre 13. Maaş ödemesi için kullanılmıştı. Bugün bir türlü açılamayan ve yılan hikayesine dönen Ercan havalimanı sorunu ortada!

Gayrimeşru hükümetin Ulaştırma Bakanı dün “Limanlar ACİL OLARAK özelleştirilmeli” demiş. Bu ay hayat pahalılığı artışlı kamu maaşlarının ödemesi için KAYNAK belediyelere aktarılacak paradan alınarak yaratılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki gelecek aylarda maaş ödeyebilmek için KAYNAK YARATMA düşüncesiyle özelleştirme akla gelmiş!

Evet limanlar kamu-özel ortaklığı modeliyle çağdaş hizmet verir noktaya dönüştürülebilir, biz de görevdeyken bunun tüm hazırlıklarını dikkatlice yapmıştık. Ancak bu “ACİL OLARAK ÖZELLEŞTİRİLMELİ” ifadesi geçmiş kötü tecrübe hatırlanınca endişe vericidir. Bu kez limanlarda yılan hikayesine dönen ikinci bir Ercan ihalesi keşmekeşini bu ülke kaldırmaz. Hele de özelleştirecek olan kamu tarafı ACİLEN ÖZELLEŞTİRİLMELİ diyorsa! “Çok ihtiyacım var, mecburum, acilen özelleştireceğim” dediğinizde o kamu-özel ortaklığının kamunun ve Halkın yararına sonuçlanma ihtimali epeyce bir azalır.

Meşruiyet sorunu, temsiliyet sorunu olan böyle bir hükümetin gelecek 10-20 yılı bağlayacak şekilde devleti uzun vadeli taahhüt altına sokması çok tehlikelidir. Bu gayrimeşru hükümetin devamı sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar verecek derken kastımız tam da bu türden gelişmelerdir. Uyarıyoruz: Geçen her gün kurumların #guduru yönetilmesi ve elden çıkarılmasının sonradan telafisi mümkün olmayacak!

#SineiMilletKaçınılmaz

#ZamanDaralıyor

#DevletinİçiBoşaltılıyor

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06/08/2022 10:09