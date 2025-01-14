Kudret Özersay: "Sosyal Medyada Hakaret Eden Kişiye 150 Bin TL Tazminat Cezası Verildi"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret eden bir kişinin mahkeme kararıyla 150 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolsuzluklara ve sahtekarlıklara karşı verdikleri mücadeleden rahatsız olan bir kişinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve bu konuda yasal yollara başvurduğunu belirtti.

Özersay açıklamasının tamamı şöyle: “Bir süre önce bazı yolsuzluklara ve sahtekarlıklara karşı mücadelemizden rahatsız olan bir kişi şahsıma yönelik olarak SOSYAL MEDYADA ağza alınmayacak HAKARETLER yağdırmıştı. Avukatım aracılığıyla Mahkemeye başvurmuştum. Bugün karar açıklandı, hakaret eden kişi 150 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Elbet her davanın kendine has özellikleri vardır ancak ibret verici bu tazminat kararının bir nevi emsal teşkil etmesini ve CAYDIRICI olmasını diliyorum.

İster sosyal medya üzerinden isterse başka şekillerde olsun kimsenin kimseye hakaret etme, küçük düşürücü onurunu zedeleyici söz söyleme hakkı olmadığını herkes bilmelidir. Bazı insanlar ve yaptıkları sizi rahatsız edebilir, tamamen farklı görüşlerde de olabilirsiniz ama bu hiçbir biçimde size bir başka şahısa hakaret etme hakkı vermez.”