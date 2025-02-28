Özersay: Söylemiştik inanmamışlardı!

Halkın Partisi (HP) eski Genel Başkanı Kudret Özersay, Güzelyurt’ta devam eden sahte diploma davasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özersay, eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve eski bir bakanın da davaya dahil edildiğini belirterek, “Söylemiştik, inanmamışlardı! Belli ki bizimle cezaevinde görüşmek isteyen zanlı daha çok şey biliyor ve yavaş yavaş konuşmaya başladı. Pandora’nın kutusu açılıyor!” ifadelerini kullandı.