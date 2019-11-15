Özersay: Sporun tüm dallarına eşit kaynak aktarılmalı

Özersay, etkinlikte yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 36’ıncı kuruluş yıldönümünü bir cimnastik şöleni ile kutlamanın çok güzel bir fikir olduğunu söyledi.

Özersay, “Burada çok güzel bir gurur var çok güzel bir görüntü var. Özellikle şunu söylemek istiyorum. KKTC 36 yıl önce kurulduğunda ben 10 yaşında idim ve biz de o dönemde cimnastik yapmak için spor yapmak için çaba ortaya koyduk. Geçen yıla oranla önemli mesafeler katedildi ve daha çok yol katedilmesi gerektiğinin bilincindeyiz”dedi.

Çocuklara çok iyi imkanlar sunulması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve şu anki imkanların yeterli olmadığını dile getiren Özersay, Kıbrıs Türk halkının çağdaş değerlerle ve Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş, laik ve demokratik bir cumhuriyet ilkesi çerçevesinde kendi kendini yönetmesinin en önemli sembollerinden olan KKTC’nin yaşatılmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı.

“Bugün bu görevin en büyük kısmı gençlerimize ve çozuklarımıza düşmektedir” diyen Özersay, çocukları ve gençlerin çok daha sağlıklı yetiştirilmesinin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Spor için ayrılan kaynağın büyük bir bölümünün futbola ayrıldığına dikkati çeken Özersay, “futbol güzeldir ama kaynakların yarısı futbola yarısı da diğer spor aktivitelerine ayrılmalı. Önümüzdeki dönemde kaynakların bu şekilde kullanılması yönünde çabamızı ortaya koyacağız”dedi.

Özersay, cimnastikle ilgili diğer spor alanlarına katkının artırılması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve önümüzdeki dönemde bu konuda gerekenin yapılması için çaba göstereceklerini söyledi.

Özersay sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen ve çocuklarımızın yeteneklerini sergiledikleri şölende onları yalnız bırakmadık. Hükümetimiz adına yetenekli çocuklarımızın ve velilerinin yanındaydık. Bu alanda varolan eksikleri gidermek için daha fazla kaynak ayırmak zorunda olduğumuz aşikar. Başta federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’na ve organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum”

BRT

15/11/2019 10:54