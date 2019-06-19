Özersay: Statükonun sembollerine dokunuyoruz

Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin ekmekçi ve Kudret Özersay'ın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Geçitkale Havaalanı konusuna da değindi.

Özersay, Ercan’daki sözleşme gereği, Geçitkale’de sınırlı ve belirli tipte uçuşların yapılacağını aktardı. Eğitim, paraşütle atlama gibi uçuşların yapılabileceği havaalanıyla ilgili, Sivil Havacılık Dairesi’nden izin alınması gerektiğine dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

"Sınırlı ve belirli tiplerde uçuşlarına ilişkin bir karar üretildi. Gerekli izin ve tedbir alınması gerekir. Geçtkale Havalimanı Kapalı Maraş gibi dondurulmuştur. Dondurulmuş olan bir statükodur. Biz değişen şartlar içinde en önemli aktörlerin gözden geçirilmesini söyledik . Kapalı Maraş’ta böyledir. Kangrene dönüşmüştür. Harekete geçirilmeli."