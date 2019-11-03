Özersay: Şunu unutmayalım…

Halkın Partisi (HP), Haspolat Spor Kulübü’nde bölge halkıyla bir araya geldi. HP’den yapılan açıklamaya göre, genel başkan Kudret Özersay yaptığı konuşmada; siyasetinsiyasetin kolay bir şey olmadığını, memlekette sorunların çok olduğunu belirterek “şunu unutmayalım; bir devletin iyi yönetilmemesi devletten vazgeçme nedeni olamaz. Devlet toplumun sahip olduğu bir değerdir. Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Devleti kötü yöneten siyasiler olabilir. Onlara ceza kesilir ama devlete toz kondurmamalıyız. Tarihin farklı dönemlerinde dünyanın başka coğrafyalarında kötü yönetilen devletler ya da iyi gitmeyen ekonomik yapılar ortaya çıktığında başka uluslara kalkıp da bu devletten vazgeçelim, dükkanı kapatalım dememişlerdir” ifadelerini kullandı.

03/11/2019 12:24