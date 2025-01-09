Özersay, TC Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya geldi

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09/01/2025

Özersay, TC Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya geldi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yer aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Hakan Fidan, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmüştü.

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TAGS: Özersay, TC Dışişleri, Fidan
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