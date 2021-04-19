Özersay temaslı, izole oldu

Halkın Partisi Genel Başaknı Kudret Özersay, HP Milletvekili Erek Çağatay ve eşinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Özersay, Erek Çağatay ile temaslı olduğunu ve şuanda kendisini izole ettiğini bildirdi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Maalesef Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay ve eşi Fatma K. Çağatay’ın dün itibariyle Covid pozitif oldukları saptandı. Cuma sabahı sevgili Erek ile görüşmüş, kapalı bir mekanda uzunca bir süre birlikte oturmuştum. Şu anda temaslı kabul ediliyorum, kendimi izole edip belirli aralıklarla test yaptıracağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, bu işin şakası yok...

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19/04/2021 08:44