Özersay, The Guardian’a Röportaj Verdi

Londra’da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi.

Özersay, The Guardian’ın diplomasi editörü Patric Wintour ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı ilgilendiren uluslararası gelişmelerle ilgili konuştu.

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının sesinin uluslararası alanda duyulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

29/01/2020 17:20