Özersay, Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekiline tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos’a tepki gösterdi.

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31/01/2020

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Özersay, Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekiline tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos’a tepki göstererek, bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti. Özersay, Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına, Türk Bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Özersay'ın açıklaması...

Yirmibirinci Yüzyılda bir devletin, milletin en önemli sembolüne, bayrağına saldıracak kadar alçalan ırkçı bir zihniyet Avrupa Parlamentosu’nda! Yazıklar olsun! Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına, Türk Bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum.

31/01/2020 10:34
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TAGS: Özersay, Türk, bayrağını, yırtan, Yunan, milletvekiline tepki, gösterdi
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