Özersay: Türkiye ile dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı‘nın (İDEF) açılışına katılmak için gittiği Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Görüşme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Özersay “yakın geleceği barışçıl düşüncelerle caydırıcılığı esas alarak planlamaya ve Türkiye ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz.” Mesajını verdi.

Özersay açıklamasında savunma sanayi fuarında Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda firmada kilit pozisyonlarda Kıbrıslı Türklerin kendini geliştirerek tasarım ve mühendislik alanlarında rol aldıklarını gördüğünü ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bugün savunma sanayi fuarında Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda firmada kilit pozisyonlarda Kıbrıslı Türklerin kendini geliştirerek tasarım ve mühendislik alanlarında rol aldıklarını gördüm ve gerçekten gurur duydum. Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile yaptığımız heyetler arası görüşmedeyse Doğu Akdeniz bölgesinde savunma ve askeri konularda yaşanan son gelişmeleri ele alarak hidrokarbon hakkındaki adımlarımızı konuştuk. Görüşmede tarafıma GKK Komutanımız da eşlik etti. Ülkemizin bulunduğu bu coğrafya çok ilginç gelişmelere gebedir, yakın geleceği barışçıl düşüncelerle caydırıcılığı esas alarak planlamaya ve Türkiye ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz.