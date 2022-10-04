Özersay: Türkiye’nin garantörlüğü yaşamsal önemde

Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin Doğu Akdeniz bölgesinde değişen dengeler ve Kıbrıs Rum yönetiminin ABD ile kurduğu stratejik ortaklık da dikkate alındığında bir o kadar daha arttığını söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “biz Halkın Partisi olarak Türkiye-KKTC ilişkilerinin bugünkü sağlıksız hali, ülkemizin yönetimi konusunda Halk iradesine saygı, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak itibarı ve benzeri konularda eleştirilerimiz olsa da dış politika konularında stratejik ortağımız ve müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma halinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Türkiye’nin garantörlüğü Doğu Akdeniz bölgesinde değişen dengeler ve Kıbrıs Rum yönetiminin ABD ile kurduğu stratejik ortaklık da dikkate alındığında Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin bir o kadar daha arttığını görmeliyiz. Türkiye’nin garantörlüğü ve Doğu Akdeniz’deki askeri varlığı Kıbrıslı Türkler açısından yaşamsal öneme sahiptir ve bu bölgede barışın ve istikrarın güvencesidir” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD’nin Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararına da değinen Özersay “Türkiye ABD’nin bu kararına tepki göstermekte son derece haklıdır çünkü bölgedeki dengeleri Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin oturup buna seyirci kalması beklenemez. Ancak bunun kararı alınırken soğukkanlı olunmalı, tahriklere gelmeden stratejik ve mantıklı adımlar atılmalıdır. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz olan Türkiye ile birlikte hareket etmeliyiz ama bunu bölgede gerginliği artırmak için değil bilakis dengelerin bozulmasına izin vermeyerek barışı ve istikrarı sağlamak için yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay “hem dünya genelinde hem de Doğu Akdeniz bölgesinde ABD ile Rusya arasında ciddi bir gerginlik ve çekişme var, küresel aktörlerin stratejik öncelikleri ve yıllardır belirli bir temele oturan güç dengeleri değişiyor. Kıbrıs Rum siyasi liderliği ABD’nin Rusya konusundaki zayıf karnını kendi menfaati çerçevesinde kullanmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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04/10/2022 13:36