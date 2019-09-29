Özersay, Türkmenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New york temaslarını sürdürüyor.

Özersay, dün Türkmenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı ile ECO toplantıları bağlamında bir görüşme yaptı.

Özersay görüşme ile ilgili yaptığı açıklamda “ülkemizde çalışma izinli olarak bulunan Türkmen vatandaşlarının son aylarda yaşamakta oldukları sorunları ele alma fırsatı buldum. Pasaportunu yenileme ya da başka ihtiyaçlarını karşılamak için Türkmenistan’a giden ancak daha sonra ülkemize işine geri dönemeyen bireylerle ilgili olarak yaşanan sıkıntıları dikkatlerine getirdik. Konuyu önümüzdeki günlerde başka düzeyde de ele alacağız ve çözüm bulmaya çalışacağız” dedi.

29/09/2019 00:15