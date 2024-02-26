Özersay: UBP, DP ve YDP Milletvekillerine Yönelik Polis Soruşturmaları Bulunuyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hakkında polis soruşturması olan milletvekillerinin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkmayacaklarını, Meclis’e geldiği takdirde adı geçen vekillerin buna “evet” oyu vereceklerini bugünden açıklayabilmeleri gerektiğini belirterek “Dokunulmazlığının kaldırılması çağrısına yanıt veremeyen, 'evet' diyemeyen milletvekilleri bize göre şaibe altındadır." dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yazılı açıklamasında “Masum olduğundan emin olan, kendine güvenen, çekindiği bir şey olmayan milletvekili 'ben dokunulmazlığımın kaldırılması Başsavcılık tarafından talep edilirse buna evet oyu vereceğim' diyebilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlığın kaldırılmasının milletvekilliğinin sona ermesi anlamına gelmeyeceğini anımsatan Özersay, şöyle devam etti:

"Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, mahkemelerimiz önüne çıkar ve kendini savunur, zaten haklıysa suçlu bulunmaz ve kim suçlu kim masum ortaya çıkar. Ancak bu yüzyılda polis soruşturmaları sonucunda hakkında suç işlediği yönünde iddia bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını Başsavcılık Meclisten talep ederse kimsenin bundan kaçınmaması gerektiği aşikardır. Kaldı ki iş o noktaya gelmeden de bu durumda olan milletvekillerinin bu dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayacaklarını çıkıp kendilerinin açıkça söylemeleri gerekir. Çünkü böyle bir adım atarlarsa polisin de soruşturmayı daha rahat yürütmesini sağlamış olurlar.”

-“Hem UBP, Hem de DP ve YDP’den bazı milletvekilleri hakkında polis soruşturmaları var”

Özersay, her polis soruşturmasının suç işlendiği saptamasıyla sonuçlanmayabileceğine işaret ederek "Ancak polisin suç tespit edip savcılığa taşıdığı dosyalarda Başsavcılık da suç işlendiği noktasındaysa ve Meclise yazı yazıyorsa o zaman gerçeğin ne olduğuna mahkemelerimizin karar vermesinin önünü açmak gerekir” görüşünü belirtti.

HP Genel Başkanı Özersay, şu anda hükümette olan UBP-DP ve YDP’ye mensup bazı milletvekilleri hakkında Polise ve Başsavcılığa yapılmış birtakım başvurular, açılmış soruşturmalar, alınan ifadeler, toplanan belgeler ve süren tahkikatlar bulunduğunu kaydederek bir aşamada bunlar tamamlanıp dava aşamasına gelirse, bu milletvekillerine, "sürecin önünü dokunulmazlık zırhı ile tıkamayacaklarını şimdiden çıkıp açık yüreklilikle açıklamaları" çağrısı yaptı.