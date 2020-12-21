Özersay: UBP-DP-YDP marifeti ile reddedildi

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün mecliste istifasının reddedilmesini istifayı veren vekile saygısızlık olduğunu söyledi. "Bir yıldır meclise bile gelmeyen ama vekil maaşını alan Özgürgün’ün istifası UBP-DP-YDP marifeti ile bugün reddedildi" diyen Özersay, seçilen vekilin meclis çalışmalarına katılmaması halkın iradesine, istifanın reddedilmesi ise bu istifayı veren vekilin iradesine saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Bir yıldır Meclis’e bile gelmeyen ama vekil maaşını alan Sn. Özgürgün’ün istifası UBP-DP-YDP marifeti ile bugün reddedildi. Seçilen vekilin Meclis çalışmalarına katılmaması Halkın iradesine, bu kadar aydan sonra gelen istifanın reddedilmesi ise bu istifayı veren vekilin iradesine saygısızlıktır.

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21/12/2020 13:43