Özersay: UBP Milletvekilinin Soruşturması Beş Aydır Tamamlanamadı mı?

“UBP MİLLETVEKİLİNİN SORUŞTURMASI BEŞ AYDIR TAMAMLANAMADI MI? BAŞBAKAN’IN RİCASIYLA MI GECİKTİRİLİYOR?”

“TURİZM BAKANI HAKKINDAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASI DOSYASINA BAŞSAVCILIK ÜÇ AYDIR NEDEN GÖRÜŞ VERMEDİ?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Polise yaptıkları bilgi edinme başvurusu çerçevesinde aldıkları yanıtları kamuoyu ile paylaştı. Özersay açıklamasında sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında son beş aydır polis soruşturması bulunan UBP milletvekili Yeşilırmak’ın soruşturma dosyanın ısrarla Başsavcılığa gönderilmediğini, bu şekilde dokunulmazlığının kaldırılmasının geciktirilmeye çalışıldığını oysa bahse konu milletvekilinin bizzat kendisinin kamuoyunda bu şekilde diploma aldığını itiraf ettiği açıklamaları bulunduğunu hatırlatarak “diğer sahte diploma alanların soruşturmaları teker teker ilerletilip ilgili kişiler mahkeme önüne çıkarılırken bahse konu UBP milletvekili hakkında aynı şekilde bir soruşturma ve yargılamanın olabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması sürecini başlatacak olan Başsavcılık aşamasına geçilmiyor, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu gecikmenin sebebi nedir ve kimdir açıklanmalıdır. Mali Polisin üzerine düşeni yapıp soruşturmayı haftalar önce tamamladığını biliyoruz, peki bu soruşturma dosyası neden Başsavcılığa gönderilmiyor? UBP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması geciktirilerek UBP kurultayında Ünal beye destek vermesi garanti altına mı alınmaya çalışılıyor?” diye sordu.

Özersay açıklamasında Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çağrıda da bulunarak “UBP milletvekilinin dosyasının halen daha Başsavcılığa gönderilmiyor ve geciktiriliyor olması size yapılan siyasi bir baskı ya da siyasi bir rica sonucu mu? Polis Genel Müdürü olarak size çağrıda bulunuyoruz: Polisimizin itibarını Ünal beyin kurultay hesaplarına meze yaptırmayınız” ifadelerini kullandı.

“TURİZM BAKANI HAKKINDAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASI DOSYASINA BAŞSAVCILIK ÜÇ AYDIR NEDEN GÖRÜŞ VERMEDİ?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında Polis Genel Müdürlüğü’nden aldıkları bilgi edinme başvurusu yanıtında son üç aydır Başsavcılığın Turizm Bakanı hakkındaki rüşvet soruşturması dosyasına 30 Nisan 2024 tarihinden bu yana görüş vermediğini, polisin bu görüşü beklediğini yazılı olarak kendilerine ilettiğini vurgulayarak “son üç aydır Başsavcılık polisten gelen soruşturma dosyasına neden görüş vermedi? Bu gecikmenin sebebi nedir? Bu konulardaki gecikmeler devlete ve kurumlarına olan güvenin sarsılmasına neden olur. Bugün koalisyon ortağı bir bakan hakkında bu süreç tıkanır ya da geciktirilirse yarın UBP milletvekili hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması dosyası ne olacak? Kime nasıl güvenelim?” diye sordu.

“MAHKEME ÖNÜNE KIYAK GECİLEREK BASINDAN SAKLANARAK SABAHIN KÖRÜNDE ÇIKARILMA FİYASKOSU FAZLASIYLA ZARAR VERDİ”

HP lideri Özersay açıklamasında UBP Girne kadın kolları başkanının diğer sahte diploma zanlılarından farklı olarak sabahın köründe basından saklanarak ve kendisine bu şekilde kıyak geçilerek mahkeme önüne çıkarılmasının halihazırda polise de Başsavcılığa da zarar verdiğini vurgulayarak “bu konu devletin ve kurumlarının itibarına fazlasıyla zarar vermiş, adalete olan güveni zaten sarsmıştır. O nedenle her gün bir yenisi ortaya çıkan rüşvet olayları ile ilgili olarak hem polisimizin hem de Başsavcılığın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.