Özersay: UBP PM üyeleri tüzüğe aykırı!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) son kurultayında yapılan parti meclisi atamalarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UBP’nin Parti Meclisi'ne eklenen 7 üyenin tüzüğe aykırı şekilde atandığını belirten Özersay, "Genel Başkanın yedi kişilik kontenjan hakkı olmasına rağmen, bu üyelerin aday olmayan kişiler arasından seçilmesi gerektiğini, ancak bu kişilerin daha önce kaybeden adaylar olduğunu" vurguladı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

İKİ GÜN ÖNCE ultra-demokratik MEŞHUR kurultay neticesinde parti meclisine seçilen üyeler açıklanmıştı. Bugün bir baktık “İŞTE YENİ PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ” başlığıyla basına dağıtılan bir haber daha! Ve ilk listede olmayan bazı isimler! İlk listeye göre KAYBEDENLER ikinci listede Parti Meclisi üyesi OLUVERMİŞLER! YEDİ KİŞİ EKLEMİŞLER.

Bu liste YENİDEN SAYIM sonucunda hata bulundu da mı yenilendi, yani sayım yanlış mı yapılmıştı da düzeltildi, yoksa başka bir şey mi oldu BELLİ DEĞİL! Neden? Çünkü bu liste açıklanırken hiçbir açıklama yapılmadı. Parti Tüzüğüne bakıyoruz, Genel Başkanın 7 KİŞİLİK KONTENJANI var! VAR VAR OLMASINA AMA öyle her istediği yedi kişiyi KONTENJAN ADAYI olarak ATAYAMAZ. Ne diyor Tüzüğün ilgili maddesi? “Genel Başkan, parti meclisi ÜYELİĞİNE ADAY OLMAYAN!!! Parti üyeleri arasından yedi kontenjan üye atayabilir!”

Bu yedi isim Parti Meclisi’ne ÜYE OLMAYAN DEĞİL bizzat üye olan ve KAYBEDEN ÜYELER! Yani bu yeni Parti Meclisi üyeleri Tüzüğe aykırı şekilde atanmış belli ki! Var mı bir önemi sizin için Ünal bey? Yoksa “ey yahu sen da idare et” durumları mı…

Not: UBP Tüzüğünü, az önce UBP Lefkoşa İlçesi web sitesinden indirip maddeyi kontrol ettim, durum vallahi budur! (Madde 32/h).-Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklaması- Haberleştir