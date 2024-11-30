Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili “ciddi güvenlik sorunları” olduğuna dikkat çekerek, hükümete çağrıda bulundu.

“Ülkeye bir iş insanına suikast düzenlemek üzere gelen kişilerin silahlarıyla birlikte yakalandığını, daha önceki suikast girişimlerinin de yurt dışından gelip sınır kapılarından giren kişiler tarafından gerçekleştirildiği” hatırlatmasını yapan Özersay, "Ülkemize giriş-çıkışlar konusunda acil radikal tedbirler getirilmesi şarttır. Sınırlarımız galbura dönmüş durumda ve halkın güvenliği ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum, ülkemizin asayiş sorunlarını daha da derinleştiriyor. Böyle devam edemeyiz!" dedi.

Özersay açıklamasında “ bu konularda adım atmaları gerekirken bugün Güney Kıbrıs’a alışveriş yapmak için giden vatandaşlarımızın ülkeye dönüşünde didik didik aranması sınır kapısından geçişlerin uzun kuyruklar oluşturması ve gecikmelere neden olunması herkeste tepkiye neden olmuştur. Ülkede asayiş sorunu varken suç işleme potansiyeli olanların ve kara paranın ülkeye girişi bu kadar kolayken güneyden alışveriş yapan vatandaşların bu şekilde aranarak baskı altına alınması kabul edilemez” ifadelerini kullandı .

Özersay açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Bunlarla ve limanlarımızdan sorma gir hanı gibi girip çıkan kara para olaylarıyla ilgili ciddi tedbir alacaklarına, olayların üzerine giderek halka bilgi vereceklerine ne yapıyorlar? Güney Kıbrıs'ta bugün alış veriş yapan ve KKTC'ye geçen vatandaşı didik didik arayarak sınırdaki geçişleri geciktirerek herkesi perişan ediyorlar. Gücünüzün gariban vatandaşa mı yetiyor? Bırakın bu göstermelik şovları ve bir an önce ülkeye giriş çıkışlarda acil tedbir alın, ülkenin deniz ve hava limanlarından geçip giden kara paraları önlemek için radikal adımlar atın. Tabi bu kara para ile bağlantınız yoksa”