Özersay: Ülkeye döviz girişi ve ekonomik canlılık açısından olumlu bir karar…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında aşılı olan kişilerin PCR veya antijen testi yaptırmadan geçiş yapabilmesi yönünde üretilen kararı değerlendirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, söz konusu kararın ülkeye döviz girişi, ekonomik canlılık ve turizm faaliyetlerine katkı koyacağına dikkat çekerek kararı desteklerini vurguladı.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

İki taraf aradındaki geçişlerde aşılı olan kişilerin Test Gerekmeksizin geçebilmesi yönündeki karar memnuniyet vericidir.

Sağlık Teknik Komitesi’nin bu kararının ülkeye döviz girişi ve ekonomik canlılık açısından da olumlu getirisi olabileceğini düşünüyorum.

Umarım şartlar olumlu yönde ilerler ve ilave tedbire gerek kalmaksızın iki taraf arasındaki ekonomik ve sosyal maksatlı geçişler ve faaliyetler artar.

Bu kararın doğru uygulamalarla desteklenmesi durumunda turizme de katkısı olacağını düşünüyor ve destekliyoruz.

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23/09/2021 20:37