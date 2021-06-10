Özersay: Ülkeyi bir parti devletine dönüştürecek adımlar atıldı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, sunuşların ardından 62. madde çerçevesinde konuşmalar yapıldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çanakkale kampıyla ilgili etkinliğin önceden de organize edildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na “Devam eden online eğitimdeki eksiklerin giderilmesi için bir şeyler yapılması gerekirken, kampların nasıl gerçekleştirilecek? Madem bir eğitim açığı oluştu, kapatılması için niye bir telafi düşünülmedi ya da düşünüldü mü?” sorularını sordu. Özersay, okul dışı faaliyetlerin bakanlığın yetkisi sorumluluğu altında olduğundan, duyurunun da bakanlık tarafından yapıldığını belirterek, hafızlık konusunun da aynı kriterlere sahip olduğunu kaydetti.

Kampla ilgili geçmişte ortaya konan eleştirilere de değinen Özersay, denetimin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını sordu. Özersay, Türkiye’de bazı kesimlerin KKTC halkının milli manevi değerlerinin eksik olduğuna inandığını hatırlatarak, “Biz, biz olmaktan memnunuz. Bizim milli ve manevi değerlerimiz de yerindedir” dedi.

Özersay, bu kampın duyurusunun AK Parti başkan vekili tarafından yapıldığına işaret ederek, hükümet ve parti devletinin karıştırıldığı bir dönemden geçildiğine işaret etti. TC-KKTC gençlik buluşması organize edildiğini ancak Başbakanlık web sitesinde “TC KKTC gençlik buluşmasında AKP, UBP ve YDP gençlik kolları buluştu” denildiğini hatırlatan Özersay, bu buluşmanın isminin AKP-UBP gençlik buluşması konması gerektiğini vurguladı. Kudret Özersay, “Bu hal tamam değil. Türkiye’de gençlik, AKP gençlik kollarından; KKTC gençliği de, UBP gençlik kollarından ibaret değildir” dedi.

Ülkeyi bir parti devletine dönüştürecek adımlar atıldığını, bakanlar kurulu kararıyla hellim alındığını ancak dağıtımının UBP tarafından yapıldığını kaydeden Özersay, geçen hafta meclis kürsüsünden konuyla ilgili sorusuna cevap allamadığını belirterek, devletin parasıyla alınan hellimin UBP tarafından dağıtılmasının kabul edilir olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı’nın piyasayı ucuzlatacağız, Türkiye ile başa baş yapacağız dediğini hatırlatan Özersay, fiyat karşılaştırması yaparak, 100 kalemden sadece 6’sının KKTC’de düşük olduğunu belirtti.

Hava Sporları Federasyonu’ndaki 18 kişiye ödeme yapılmadığını ve konunu burada konuşulduğunu hatırlatan Özerasay, konunun Bakanlar Kurulunda görüşülüp görüşülmediğini sordu.

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10/06/2021 21:33