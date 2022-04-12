Özersay: Ülkeyi kurtaracak olan vatandaşın tercihleridir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, isimler değişse de siyasetteki zihniyet değişmediği sürece sıkıntıların devam edeceğini söyledi. Hakikat WebTV’de soruları yanıtlayan Özersay, UBP’de kurultaydan sonra farklı bir yaklaşımın olacağı düşünülürken liyakat aramaksızın yapılan atamaların sürdüğünü, UBP’nin kendi içindeki bazı isimlerin ve seçmenin hayalkırıklığı yaşadığını belirtti. Özersay şöyle konuştu: “Kişiler değil, zihniyet önemlidir. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ulusal Birlik Partisi’nde kurultayla birlikte değişim de olacak denildi ve bir değişim vaadiyle Sayın Faiz Sucuoğlu göreve geldi ama siyaset yapma zihniyetinde bir değişiklik görmedik maalesef. Belli bazı isimlerin hiçbir liyakat aranmaksızın bazı görevlere atanmasına dur der diye düşündük ama dur demediği gibi geç dedi. Bu durumda Ersan Bey’i eleştiren Faiz Bey’in ne farkı kaldı? Eleştiri yapıyoruz ama yanıt da alamıyoruz. Meclis’te kürsüsünden sorduğumuz soruları yanıtlaması açısından, Ersan Saner’i arar olduk. Ne Başbakan ne de Maliye Bakanı sorularımıza yanıt veriyor. Hiçbir bakan hükümet adına çıkıp açıklama yapmıyor. Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu zaten ortada yok. Buradan yola çıkarak diyoruz ki; sorun hangi ismin geldiği hangisinin gittiği değildir. Bu siyaset zihniyetiyle ilgili bir şeydir. Kürsüye çıkıp yanıt verebiliyor, halka bilgi verebilecek kadar şeffaf olmanız lazım. Eleştiri geldiğinde kararlarınızı gözden geçirebilmeniz lazım. Demokrasi böyle bir şeydir. Bu anlamda isimler değiştiği halde yapılanların değişmemesiyle ilgili hayal kırıklığını sadece muhalefet değil, UBP’nin içindeki isimler ve oy veren seçmen de yaşıyor.”



“REFORMLAR, HÜKÜMET İLE MUHALEFETİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA YAPILMALIDIR”



“Belediye reformuna ihtiyaç duymamıza neden olan belediyelerin kötü yönetilmesi, ihtiyaç fazlası istihdam yapılması, belediyelerin verimlilik temelinde çalışılmıyor olmasıdır. Bu da siyasetin niteliğiyle ilgilidir. Bu nedenlerle kamu reformu da belediye reformu da yozlaşmış siyasetin doğurduğu ihtiyaçlardır” diyen HP Genel Başkanı, şu ifadeleri kullandı: “Siyaset yozlaştığı için kamuya ve belediyelere liyakatsız istihdam dolduruldu. Şimdi de onu düzeltmek için yozlaşmanın temsilcisi kişiler reform yapacağını söylüyor ama kimseye güven vermiyor. Siz batırdınız neyin reformunu yapacaksınız? Belediye reformu yerel seçim öncesi yapılabilsin diye bütün samimiyetimizle hazırız dedik. Toplumda kabul görebilmesi için hükümet ve muhalefetin birlikte yapmasını önerdik. Belediye reformunu yaparken keyfi bir görüntü vermemek için somut kriterler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini söyledik. Bunları yaparken de ‘Tarihimizi, kültürümüzü dikkate alalım, hassasiyetleri dikkate alarak muhtarları dinleyerek hareket edelim’ dedik. Hizmet kalitesini, gelir-gider dengesini gözetmemiz lazım. Tüm bunları düşünerek birlikte yapmamız gerekiyor.”



“ÜLKEYİ KURTARACAK OLAN VATANDAŞIN TERCİHLERİDİR”



“Ülkeyi bir kahraman çıkıp bu durumdan kurtarmayacak. Bu durumdan ülkeyi ve kendisini kurtaracak olan bizzat vatandaşın kendisidir. Sandığa gidilmemesi veya çok önemsemeden aile geleneği tercih yapılması bizi daha kötüye götürüyor. O nedenle seçmen sorgulayıcı olmalıdır” diyen Özersay, seçmenin memlekete hizmete edecek olana sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Özersay, “Mevcut hükümete oy vermiş seçmenin bir kısmı, sorunlarının çözümü için bizi, yani muhalefet partilerini arıyor. Sorunlarını mecliste gündeme getirmemizi istiyorlar. Hep söylüyorum, ‘Ben bugün ve yarın sizin sesiniz olurum ama madem ki iktidara taşıdığınız parti sizi duymuyor, sesiniz olmuyor, sorunlarınızın çözümü için kılını kıpırdatmıyorsa, sizin de memleketin geleceği için bu kararları gözden geçirmeniz gerekir.’ Bir ülke demokrasi ve iyi yönetim açısından yol kat edecekse bunun yolu sadece siyasetin dönüşmesiyle değil seçmenin de dönüşmesiyle ilgilidir. Aynı yönde hareket ettiğimizde, isimleri değiştirdiğimizde sonuç değişmiyorsa o zaman o tercihi, o partiyi değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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12/04/2022 13:14