Özersay: Ülkeyi yönetenler, devleti yerle bir ediyor, itibarsızlaştırıyor

Halkın Partisi (HP) milletvekili Kudret Özersay, zor salgın günlerinde KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı sarayına ihtiyacı olmadığının, Türkiye’ye söylenebilmesi gerektiğini belirterek, bu ülke mimarlarının çizebileceği bir proje için de Türkiye’den gelecek mimarın vatandaş yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Ülkeyi yönetenlerin, bu halkın neye ihtiyacı olduğunu veya olmadığını Türkiyeli yetkililere söyleyebilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, “Devlete inandığınızı söylüyorsanız ve savunuyorsanız devletin itibarını sarsacak şekilde davranmamalısınız” dedi.

Ülkenin zor bir dönemden geçmesinden dolayı yönetimin bir başkasına devredilmemesi gerektiğini kaydeden Özersay, “Ülke zor bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu dönem sona erecek. Bunlara bakarak karamsar olmamalıyız. Bu halk İngiliz döneminde, 1963-1974 yılları arasında zor zamanlardan her zaman geçti ancak toplum Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilmekten vazgeçmedi” diye konuştu.

Kudret Özersay, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Cumhurbaşkanlığı sarayının doğru ve gerekli olmadığı Türkiye’ye söylenmeliydi”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı çizen bir mimarın iş yapabilmesi için vatandaş yapılması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Özersay, “Cumhurbaşkanlığı sarayının sadece projesi için 14 milyon TL ayrılacak. Ayrıca meclis için bina yapılacak. Zor bir dönemden geçtiğimiz bu dönemde bunlar acil değil. Cumhurbaşkanı sarayına ihtiyaç yoktur. Parayı belki Türkiye verecek ama zamanlama açısından doğru ve gerekli olmadığı Türkiye’ye söylenmeliydi. Halkın iradesini yansıtmak bina ile olmaz. Cumhurbaşkanlığı sarayında eksiklikler ve sıkıntılar vardır, ancak utanılacak bir durumda da değiliz” dedi.

“Devleti yerle bir ediyorlar, itibarsızlaştırıyorlar”

Türkiye’nin burada yapmak istedikleri konusunda tartışmayan ve gerçekleri söylemeyen hükümetin yaptığı icraatlarını eleştiren Özersay, “Ülkeyi yönetenler, bu halkın neye ihtiyacı olduğunu veya olmadığını Türkiyeli yetkililere söyleyebilmelidir. Devlete inandığınızı söylüyorsanız ve savunuyorsanız böyle devletin itibarını sarsacak şekilde davranmamalısınız. Hükümeti geçtik, devleti yerle bir ediyorlar, devleti itibarsızlaştırıyorlar. Hükümetteki bu yapı son demlerindendir. Hükümet ortakları arasında olumsuz anlamda sürekli birileri ön plana çıkıyor birileri geri plana geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Toplum Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilmekten vazgeçmedi”

Ülkenin zor bir dönemden geçmesinden dolayı yönetimin bir başkasına devredilmemesi gerektiğini savunan Özersay, “Ülke geçiş dönemi yaşıyor. Bu dönem sona erecek. Bunlara bakarak karamsar olmamalıyız. Bu halk İngiliz döneminde, 1963-1974 yılları arasında zor zamanlardan her zaman geçti ancak toplum Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilmekten vazgeçmedi” diye konuştu.

“HP döneminde ‘Vatandaşlık Yasası’ doğru uygulandı”

Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai vatandaşlıklar hakkında da konuşan Özersay, “Bu ülkede bir ‘Vatandaşlık Yasası’ var. Ancak istismara açıktır ve siyasi istismara uğramıştır. Yasanın doğru uygulandığı dönemler olmuştur. HP döneminde Vatandaşlık Yasası doğru uygulandı. Burada doğup büyüyenlere 18 yaşını geçince gerekçeleri yazılarak, vatandaşlık verildi. Ciddi yatırım yapanlara da istisnai vatandaşlık verdik ancak Rumlar gibi vatandaşlık satmadık” dedi.

“Araştırma yaptığımız için vatandaşlık süreleri uzadı”

HP’nin, hükümette ve İçişleri Bakanlığı görevinde olduğu dönemde vatandaşlıkların verilmesi konusunda eleştiriler aldığını anlatan Özersay, “Gerçek olmayan evlilikler de oluyor bu nedenle araştırmalar yapılarak vatandaşlıklar verildi. Evlilikten dolayı vatandaş olmak bir haktır. Bunu siyasete bulaştırmamak lazım. Burada doğup büyüyen ve 18 yaşını geçenler de istisnai vatandaş olabilir. Çalışma izni süresiyle vatandaşlık verilmesi ile Bakanlar Kurulu tarafından istisnai vatandaşlık verilmesi farklıdır. Kimsenin hakkını yemek istemedik, araştırmalar yaptığımız için süreler uzadı” diye konuştu.

“Vatandaşlık Yasası hazırladık ortaklar karşı çıktı”

Gerçekten bu ülkeyi sahiplenecek kişilerin vatandaş olması için Vatandaşlık Yasası hazırladıklarını ancak hükümet ortaklarına kabul ettiremediklerini dile getiren Özersay, “Kimisi içeriğine karşı çıktı, kimisi dönemden dolayı Türkiye ile protokol imzalanmasında sorun yaşanır mı diye çekince gösterdi. Türkiye üzerinden siyaset yapmak, Türkiye’ye yalakalık yapmak kadar kötüdür. Türkiye üzerinden yapılan siyaset Türkiye’ye de zarar veriyor” dedi.

“Oy deposu görülerek vatandaşlık verilmemeli”

Gerçekten mağdur olan ve hak edenlerin vatandaşlığı alması gerektiğini savunan Özersay, “Vatandaşlık bekleyen ve mağdur olan insanlar var. Vatandaşlık verilmesi, siyasi istismara açıktır. İki dudak arasında, insanlar oy deposu görülerek hareket edilmemesi gerekir. Güney Kıbrıs’ta da vatandaşlık satılması uluslararası bir krize neden oldu. Devleti itibarsızlaştırdılar, AB’den yaptırımlara neden olabilir” diye konuştu.

“Hizmeti verenin sembolleri ve ideolojileri kullanması doğru değildir”

Türbanlı bir kişinin açılan münhale başvurması ve kazanması ancak yasa ve tüzüklere aykırı olması nedeniyle atanmasıyla ilgili sorun yaşanması hakkında gelen bir izleyici sorusunu yanıtlayan Özersay, “Bu meseleler sadece hukuk üzerinden tartışılacak meseleler değil. Laiklik, HP için olmazsa olmazdır. Hizmeti verenin sembolleri ve ideolojileri kullanması doğru değildir. Hizmet alanlar, bazı istisnalar dışında sembolleri kullanabilir. Hizmeti veren ile alan ayrılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Dini eğitim Anayasa’da yoktur”

Bu tartışmaların ithal olduğuna dikkat çeken Özersay, “Mahkememiz, Kuran kurslarını yasaklama kararı almamasına rağmen yasaklandı diye lanse edildi. Dini eğitim Anayasa’da yoktur. Eğer olursa, laik devlette dini tercih etmiş olur. Dini eğitim ile din öğretilmesi arasında ayrım vardır” diye konuştu.

“Din dersleri eğitim bakanlığı tarafından verilmeli”

Din derslerinin Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi, organize edilmesi gerektiğini savunan Özersay, “Türkiye bizim müttefikimiz ise yanlış yaptığında da söylemeliyiz. Burası farklı bir devlettir. Burada farklı bir din ve laiklik anlayışı olabilir. Her devleti aynılaştırmak yanlıştır. Geriye değil ileriye doğru gitmemiz lazım” dedi.

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29/09/2021 14:57