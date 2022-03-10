Özersay: Umarım Tarihi Fırsatı Kaçırmayız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Türkiye yıllar sonra yeniden İsrail ile ilişkilerini yeniden daha üst seviyelere çıkarıyor. Başlangıç noktasının ENERJİDE İŞBİRLİĞİ olması son derece kritiktir ve uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de tüm ilgili aktörler arasında İŞBİRLİĞİ modeli geliştirilmeli yaklaşımımızın gerçekçi bir vizyon olduğunu doğrulamaktadır. Bu yeni gelişmeler Kıbrıs Türküne Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de oyun kurucu bir aktör olma imkanı verebilir. Ancak bugün ülkenin içinde bulunduğu siyasi koşullar değişmez, ülkemizi bu konuda temsil edenler derhal Kıbrıs Türk iradesini öne çıkaracak bir vizyonu proaktif bir diplomasiyle uygulamaya koyamazlarsa (ki benim bu şartlarda böyle bir beklentim yoktur), Kıbrıs Türk Halkı tarihi bir fırsatı kaçırmış olacak, yazık olacak. Rusya-Ukrayna-Batı krizi doğal gaz konusunda da bölgesel barış ve istikrar açısından da Kıbrıs adasının ve çevresindeki kaynakların önemini artırmıştır. Umarım bu dönemde ülkeyi temsil etme yetkisine sahip olanlar Halk olarak bu fırsatı kaçırmamıza neden olmazlar.

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10/03/2022 11:22