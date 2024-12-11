Özersay Üstel’in “Kurultay için devletin 1 kuruş parası harcanmadı” söylemine tepki gösterdi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/12/2024

ads
Özersay Üstel’in “Kurultay için devletin 1 kuruş parası harcanmadı” söylemine tepki gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in “Kurultay için devletin 1 kuruş parası harcanmadı” söylemine tepki gösterdi.

Özersay yaptığı açıklamada, "İnsanların bunu yutacağını mı sanıyorsunuz? İnsanların aklıyla alay etmeyin bir zahmet..." dedi.

Özersay, kurultay dönemi yapılan uygulamaların devlet kaynaklarının kötüye kullanıldığını açıkça ortaya koyduğunu savunarak, durumu eleştirdi.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlete ve Elektrik Kurumu’na sınavsız ve münhalsiz yaptığınız onlarca istihdam kurultay için değildi öyle mi? Makam arabalarınızla bu maksatla yaptığınız seyahatler, onca müdürü, müsteşarı ve kamu görevlisini kurultay döneminde parti örgütlerinize götürüp yaptığınız toplantılar, yemeleri içmeleri makbuz ve faturalarla kılıfına uydurmanız, devletin bir kuruşu harcanmadı anlamına mı gelir sanıyorsunuz? "İnsanların bunu yutacağını mı sanıyorsunuz? İnsanların aklıyla alay etmeyin bir zahmet..."

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Özersay Üstel’in “Kurultay için devletin 1 kuruş parası harcanmadı” söylemine tepki gösterdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.