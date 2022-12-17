Özersay uyardı: Kurallara lütfen dikkat edin ki oyunuz yanmasın

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyardı, “Böyle giderse yine binlerce oy boşa gidecek, yanacak demektir.” dedi.

“Bugün en az 100 küsur kişiyle Lefkoşa surlar içinde ayak üstü sohbet etme imkanı bulduk. Farklı siyasi partilerin Belediye meclis üyeleri arasından karma yapmayı yani karma oy kullanmayı düşünenlerin büyük çoğunluğunun kuralları bilmediğini gözlemledik” ifadesini kullanan Özersay, “Lütfen herkes iyi düşünsün. Belediye meclis üyelerinin seçiminde üç farklı oy verme yönteminden birini seçin AMA karma kullanacaksanız kurallara lütfen dikkat edin ki oyunuz yanmasın” diye uyardı.

İşte o paylaşım:

“Bugün en az 100 küsur kişiyle lefkoşa surlar içinde ayak üstü sohbet etme imkanı bulduk. Farklı siyasi partilerin Belediye meclis üyeleri arasından karma yapmayı yani karma oy kullanmayı düşünenlerin büyük çoğunluğunun kuralları bilmediğini gözlemledik. Böyle giderse yine binlerce oy boşa gidecek, yanacak demektir.

Belediye meclis üyelerinin seçimi için size, belediye başkanları için verilecek oy pusulasından ayrı bir başka oy pusulası daha verilecek. Orada üç farklı şekilde oy kullanabileceksiniz:

1. MÜHÜR:

Desteklemek istediğiniz siyasi partinin ambleminin ve adının altındaki kare kutunun içine EVET mühürünü basın. Pusulayı sandığa atın tamamdır.

2. MÜHÜR VE TERCİH:

Desteklemek istediğiniz siyasi partinin ambleminin ve adının altındaki kare kutunun içine EVET mühürünü basın. Sonra o partinin isimleri arasından HER İLÇEDEKİ ADAY SAYISININ YARISINA (yani örneğin Lefkoşa’da toplam belediye meclis üyesi sayısı 26 olduğu için sadece 13 adaya, Mağusada 9 adaya, Yeniboğaziçinde 5 adaya) isinlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak tercih kullanırsınız. Tercihlerde hata yapsanız bile oyunuz YANMAZ, mühür geçerli olur.

3. KARMA OY:

Bu şekilde oy kullanacaksanız, EVET mühürünü KULLANMAYIN. Oyunuzu en az iki siyasi parti adayları arasında veya en az bir siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanmak zorundasınız. Dahası, oy kullandığınız belediyenin toplam belediye meclis üye sayısının en az yarısı kadar ve en çok toplam belediye meclis üyesi kadar oy kullanmanız gerekir (yani örneğin Lefkoşa’da karma oy kullanacaksanız farklı partilerden veya bir parti ile bağımsızlardan en az 13 adayı en çok da 26 adayı işaretlemeniz gerekir. İstemeniz durumunda 14, 15, 16…26’ya kadar işaretleyebilirsiniz, tercih sizin). ANCAK bu işaretlemelerde sayılarda kurallarda HATA YAPARSANIZ maalesef OYUNUZ YANAR, BOŞA GİDER.

Lütfen herkes iyi düşünsün. Belediye meclis üyelerinin seçiminde üç farklı oy verme yönteminden birini seçin AMA karma kullanacaksanız kurallara lütfen dikkat edin ki oyunuz yanmasın. Veya emin olamıyorsanız, size kafa karıştırıcı, karmaşık geliyorsa karma kullanmayın mühür veya mühür ve tercih yöntemiyle oy kullanın derim.

Belediye meclis üyelerinin kim olacağı son derece önemlidir belediye başkanı kim olursa olsun onu denetleyecek olan yerine göre olumlu anlamda yönlendirecek olan yerine göre yapacağı yanlışları çeşitli yöntemler ile önleyecek olan Belediye Meclisleridir.”

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17/12/2022 20:44