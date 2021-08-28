Özersay: Üzgünüm ama haklı çıktık, yakıt kirlidir, zehirleniyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümete seslenerek KIBTEK’in kendi tahlil sonucunda alınan akaryakıtın kirli olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak “Üzgünüm ama haklı çıktık, kullanılan yakıt limit üstüdür, kirlidir ve bilerek zehirleniyoruz. Mademki gerçeği gizlemeye çalışıyor ve bildiğiniz halde kötü yakıt kullanarak halk sağlığını tehlikeye atıyorsunuz ve uyarmamıza rağmen bu konuda bir adım atmıyorsunuz o halde konuyu mahkemeye taşıma yoluna gideceğiz. İhalesiz, doğrudan alım yöntemiyle kirli yakıt alımıyla muhtemelen birilerine de rant sağlayarak yaratılan bu durum sadece halk sağlığını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda santraldeki cihazların da zarar görmesine ve garanti kapsamı dışına alınması tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Özersay yayınladığı mesajla şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta “aldığınız bu kirli yakıtla bizi bilerek zehirliyorsunuz” diye açıklama yapmış, kendi yaptırdıkları yakıt tahlil sonuçlarının limit üstü çıktığını duyurmuştuk. Bize cevaben Ekonomi Bakanı ‘Şehir efsanesi uyduruyor’ demişti. Kimin uyduruyor olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün basında yer alan bir tahlil sonucu her şeyi gösteriyor. Bu tahlil, Bakanlığın / kurumun kendi yaptırdığı sonuç mu? Yok eğer değilse kendi yaptırdıkları yakıt tahlil sonuçlarını açıklamaya davet ediyoruz. Ancak sayın Bakanı uyarıyoruz: Tahlil sonuçlarındaki üç-dört maddeye dair bölümünü değil sonuçların tamamını eksiksiz yayınlasın. Yayınlasın ki kendi yaptırdığı yakıt tahliliyle aldığı yakıtın kirli olduğunu bildiği halde ceza kesmediği, kullanmaya devam ettiği ve halkı bilerek zehirlemeye devam ettiği ortaya çıksın.

Özetle;

1) Halk sağlığını bilerek tehlikeye atıyor, bizi zehirliyorsunuz;

2) Bugün basında yer alan tahlil Bakanlığın/Kurumun yaptırdığı tahlil mi? Çıkın bunu açıklayın. Yok eğer sizin yaptırdığınız tahlil başkaysa çıkın kendi yaptırdığınız yakıt tahlil sonuçlarının TAMAMINI açıklayın!

3) Hükümet son aldığı bir kararla alacağı yakıtın standartlarını aşağıya çeken, daha düşük kalitede yakıt kullanılmasının önünü açan bir adım attı! Sadece bu bile, son dönemde aldıkları yakıtın kirli olduğunu ve bundan sonrası için kılıf hazırlamaya çalıştıklarını gösteriyor.”

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28/08/2021 13:54