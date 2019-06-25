Özersay ve Benter Kapalı Maraş'ı konuştu

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter kapalı Maraş'ta yapılacak olan envanter çalışması hakkında toplantı yaptı.

Dün gerçekleştirilen toplantıda envanter çalışması ve içereceği unsurlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşeceklerini belirtti.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Dün sabah Vakıflar İdaresi Genel Müdürü sayın Benter ile bir araya gelerek kapalı Maraş'ta yapılacak olan envanter çalışmasını, içereceği unsurları ve bu bağlamda bugüne kadar bu kurumumuzun yaptırmış olduğu çalışmalardan nasıl yararlanabileceğimizi, Vakıflar İdaresi'nin bir paydaş olarak bu sürece ne şekilde katkı koyabileceğini ele aldık. Ardından öğleden sonra geçtiğimiz yıllarda kapalı Maraş ile ilgili olarak akademik nitelikte hazırlanmış olan iki ayrı projeye dair bilgiler aldık ve projeye katkı koyan araştırmacı ve sivil toplum örgütü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Bugün ve yarın siyasi parti başkanları ve eski Cumhurbaşkanlarımızla görüşeceğiz. Perşembe günü ise Cumhurbaşkanı sayın Akıncı ile bu konuda bir görüşmemiz olacak. Cuma günü kapalı Maraş konusunda çalışma yürüten bazı akademisyen ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta envanter çalışmasını yapacak olan ekibin başlangıç itibariyle kimlerden oluşacağını ve envanterin unsurlarının neleri içereceğini belirleyeceğiz.