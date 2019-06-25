Özersay ve Erhürman Maraş Konusu Görüştü

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Maraş konusunu konuştu.

Özersay, Erhürman ile yaptığı görüşmede, Maraş konusundaki envanter çalışmasının içeriği ve hassasiyet gösterilmesi gereken boyutlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özersay, diğer siyasi parti başkanları ile de Maraş konusunu görüşeceğine değindi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Siyasi parti başkanlarıyla kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair istişarelerimize bugün CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ile başladık. Çalışmanın içeriği ve hassasiyet gösterilmesi gereken boyutlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk."