Özersay ve HP heyeti Engelliler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Lefkoşa İlçe Yönetimi ekibi KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Özersay, ziyaret sonrası kişisel sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu, dernek çalışmalarını konuştuklarını ve ülkemizde yaşamını sürdüren engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Empati, sorunların çözümünden önce sorunların tam olarak ne olduğunu anlayabilmenize yardımcı olur. Kendinizi bir diğerinin yerine koyabilmeniz, onun hislerini ve her tür sıkıntısını yüzeysel değil derinden anlayabilmeniz daha bir mümkün olur.

Bugün Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetimindeki arkadaşlarımızla birlikte KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'ni ziyaret ettik, hem yaptıkları çalışmaları hem de ülkemizde yaşamını sürdüren engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele aldık.

Dernek Başkanı sayın Ömer Suay beyin özellikle empati kurabilme ve insanlar arası ilişkilere karşılıklı saygı temelinde yaklaşabilme konusunda ortaya koyduğu yaklaşım çok dikkat çekiciydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Normal şartlarda dahi sıkıntılı hayat serüveni olan dezavantajlı bireylerin özellikle pandeminin yarattığı ilave sorunlar nedeniyle neler yaşamakta olduğunu hepimiz anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız.

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06/04/2021 18:24