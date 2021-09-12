Özersay: Venizelos, Atatürk'ü Nobel'e aday göstermişti

Halkın Partisi Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Rum lider Anastasiadis'e hatırlatmalar yaptı.

Halkın Partisi Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Rum lider Anastasiadis'e hatırlatmalar yaptı. Güney'de okullarda okutulacak kitapta Atatürk'ün bulunduğu sayfanın yırtılması olayı ile ilgili paylaşımda bulunan Özersay, Yunanistan eski Başbakan'ı Venizelos'un Atatürk için kullandığı ifadeleri hatırlattı.

Özersay'ın paylaşımı şöyle;

Sn. ANASTASİADES’E SAMİMİ BİR HATIRLATMA!

1934 yılında Yunanistan Başbakanı Venizelos Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. 1922’de Yunanlılar için “Küçük Asya Felaketi” olarak bilinen yenilgi, Türk ulusunun kurtuluş savaşı başarısıydı. Yunan Başbakanı Anadolu’nun işgalden kurtuluşundan ve Yunanistan’ın yenilgisinden 12 yıl sonra bu ERDEMLİ adımı atabilmişti.

Yunan Başbakanı Venizelos mektubunda hukuk ve dinin iç içe girdiği teokratik bir imparatorluktan ulusal ve modern bir devlete geçişi Mustafa Kemal ile mümkün olabilmiştir diyor “Büyük reformcu Mustafa kemal Paşa liderliğinde, SULTANLARIN MUTLAKİYETÇİ REJİMİ YIKILDI ve devlet tam anlamıyla LAİKLİĞİ benimsedi” ifadelerini kullanıyordu. Venizelos ayrıca “BARIŞIN TESİS EDİLMESİNDE KIYMETLİ KATKILAR SAĞLAYAN KİŞİ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır” diyebiliyordu.

Anastasiades’in korkusu Atatürk’ün Yunan ulusuna “Küçük Asya Felaketi” denilen yenilgiyi yaşatmış olmasıysa, o felaketi yaşayan Yunanistan’ın Başbakanı bile bunu sorun yapmayarak Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterebilmişti.

Umarım sn. Anastasiades kendi atadığı Eğitim bakanına bu tarihi mektubu hatırlatıp Venizelos’un gösterdiği ERDEMin birazını olsun gösterir ve bu kitap rezaletine bir son verir…

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12/09/2021 21:13