Özersay, vicdani ret konusunda açıklamada bulundu

Özel bir televizyon kanalına katılarak değerlendirmelerde bulunan Özersay, konuyla ilgili devam eden davalar olduğunu bildiklerini ifade etti.

Bu konuda taslak çalışma hazırlandığını belirten Özersay, Askerlik görevinin vicdani ret kapsamına girmesi durumunda, görevin daha farklı yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin değişiklik tasarısının hazırlandığını da kaydetti.

Özersay, “Bu tasarı Başsavcılık ve askeri makamlara gönderilerek görüş istendi. Görüşler geldi. Hükümet olarak bu konuda bir karar vereceğiz. Belli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Siyasi bir karar üretilmesi gerekiyor. Vicdani ret konusu, kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulu’nda yeniden gündeme gelecek” dedi.