Özersay, Viyana Üniversitesi’nden akademisyen ve öğrencilerle görüştü

Halkın Genel (HP) Başkanı Kudret Özersay, Viyana Üniversitesi’nden bir grup akademisyen ve öğrenciyle bir araya geldi. Halkın Partisinde gerçekleşen görüşmede Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

Özersay görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Viyana Üniversitesi’nden bir grup akademisyen ve öğrenciyle bir araya geldik, hem Kıbrıs sorununun geleceğini hem de ülkemize dair çeşitli meseleleri ela alıp görüşlerimizi kendileriyle paylaştık, sorularını cevaplandırdık. Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olabilmek için bu kadar yıldır vermiş olduğu mücadeleyi ve uğradığı haksızlığı her platformda anlaşılır şekilde anlatmak, haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimizdir”.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 14:43