Özersay: Yansıyan öfke Meclis açısından doğru değil

CTP Milletvekili Doğuş Derya “Post-Truth döneminde Geleneksel Medyanın Önemi ve Medya Destek Programı” başlıklı konuşma yaptı.

Medya Destek Programının içeriğinin çarpıtılarak kullanıldığını söyleyen Derya, Post-Truth kavramını anlattı.

Medyada siyasal katılımı artıracak kapsam tespiti yapılarak bunun ciddiye alındığını söyleyen Derya, doğru bilgiyi üretme ve yaymanın her geçen gün azaldığını söyledi.

Medyanın yenini dijital araçların aldığını söyleyen Derya, sosyal medya araçlarının gerçek medyanın yerini aldığını ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu fakat doğru bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu kaydetti.

Sosyal Medyanın bazı durumlarda çok yararlı olabileceğini dile getiren Derya, fakat bazı sosyal medyanın yalan haberi de yaymada tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Medya Destek programının ülkede çalışan ve çalışanların sosyal haklarını koruyan kurumlara ve gerçek anlamda basını meslek edinmiş kişilere kıstaslara uyduğu sürece verilmesinin yerinde olduğunu belirten Derya, geçen hafta Kudret Özersay’ın patronlara hediye edilmeden bahsettiğini belirterek, bunun doğru olmadığını kaydetti.

Sadece basın emekçilerinin haklarını koruyan bu programı “ahlaksız ithamlarla karalamaya çalışan bir kesim olduğunu” belirten Derya, gerçek gazetecilerle trollerin bir tutulmasını doğru bulmadığını söyledi.

1 yıldan fazladır bu katkının yapılmadığını hatırlatan Derya, bu parayla en azından okul veya sınıf yapılabileceğini dile getirerek, herkes için önemli olan Kıbrıs Türk medyasının var olmasının varoluş mücadelesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Derya, Tüm basın emekçileri adına kararların gözden geçirilmesi gerektiğini, birkaç provakötürün mezesi yapılarak heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, bazı şeylerin bu şekilde çarpıtılarak ifade edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, bazı konularda görüş birliği içerisindeyken bazı kısımlarda yansıyan öfkenin meclis açısından da doğru olmadığını belirtti.

“Doğru bilgi vermediği ve içeriği çarpıttığı” ithamlarının doğru olmadığını kaydeden Özersay, geçen hafta bu programla ilgili ayrıntılı bilgi veren bir konuşma yaptığını ifade etti.

Özersay, yeniden programla ilgili bilgi vererek, program kalksın demediğini belli şartlara, sendika şartına ancak belli kriterler çerçevesinde bir destek verildiğini hatırlattığını tekrarladı.

Özersay, 4’lü kualisyon dönemi de verilen 20 bin TL desteğin verilmeye devam ettiğini ve ardından yeni kriterler getirildiğini, tartışma çıkması çekincesiyle bu kriterleri kabul etmediklerini ve UBP-HP döneminde de bu katkının verilmediğini anlattı.

Bu kaynağın sosyal maksatlı harcandığını ve bunu açıklamak istemediğini istismara sebep olmamak için kullanıldığını ifade eden Özersay, dünyanın her yerinde birtakım sınıflandırmalara gidilebileceğini, medyada da bunun yapılabileceğini, farklı amaçlı medya kurumu olmasının şaşırtıcı olmadığını, bunların bir kısmının daha önemsiz olduğu görüşünün doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Nefret söylemi yanlıştır derken buna bir yönlendirme yapıldığını herkesin farkedebileceğini söyleyen Özersay, bu programla ilgili sadece bir desteğin durdurulduğunu, gündeme geldiğinde medya desteklenmesin ya da bir kısmı desteklensin diyen olmadığını nasıl daha adil olunur üzerinde durulduğunu kaydetti.

Özersay, Bakanlar Kurulunda bu konuda bir konsensüs sağlanamadığını ancak kendisinin çıkıp bu desteği devam ettirme noktasında olmadıklarını yatırımlar noktasında destek olmaya devam edeceklerini ve aranacak kriterleri açıkladığını hatırlattı.

Başka şekillerde medyaya destek olunmasına karşı olmadıklarını, kağıt kdvsi, uydu desteği gibi noktalarda desteğin sürdüğünü vurgulayan Özersay, çarpıtılacak veya saklanacak bir bilgi ve mevzuat olmadığını, herkesi bu bilgilere ulaşabileceğini söyledi.

Özersay, Kıbrıs Türk medyasının farklı hükümetler tarafından desteklendiğini kendilerinin de yatırımlar noktasında katkı yaptıklarını kaydetti.

Özersay, yaratılmaya çalışılan izlenimin kamuoyunu yanıltma girişimi olduğunu belirtti.

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş da medya desteğinin her zaman hükümetler tarafından yapıldığını belirterek, özel sektör istihdamını destekleme kaleminden yapılan katkının medya destek programının bir parçası olmadığına işaret etti.

Medya destek programının yıllardır ödenmeyen yatırımların ödenebilmesine ve bu kişilerin ihtiyaçlarını yerine getirmesini sağlayan bir düzenleme olduğunu belirten Denktaş, ülkede tarihi değeri olan bir gazetenin de olduğunu ve bunun yaşatılması için ellerinden gelen katkının yapılması gerektiğini söyledi.

Gazetelere verilen rakamın çok küçük bir rakam olduğuna da işaret eden Denktaş, gazetede çalışanların durdurulmasıyla insanların evlerine ekmek götüremeyeceğine değindi.

Denktaş, 4’lü hükümet döneminde bu desteğin bütçeye konmadığını o nedenle ödeme yapılmadığını söyledi, genel kurulda yükselen itiraz sesleri üzerine “Eğer Bakanlar Kurulundan geçti ve biz ödemediysek siz şimdi benim hatamı düzeltin” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, söz alarak medya destek programına kendisinin de katkı yaptığını hatırlatarak, bakanlar kurulundan destek için para aktarılamazken araç alımına ayrılan parayla istese medyaya destek olabileceğini demagojinin yerinin meclis olmadığını söyledi.

Denktaş ise, araçların nasıl bir süreçten geçerek alındığını ve bunun ülkenin yıllardır var olan ihtiyacını karşıladığını belirterek, kalemler arasında oynama yapılmayacağını Amcaoğlu’nun çok iyi bilmesi gerektiğini belirtti.

YDP milletvekili Erhan Arıklı, geçen hafta yaptığı itirazların cevabını bu günkü konuşmalarda bulamadığını ifade ederek, bir gurubun biraraya gelerek kriter koymasını doğru bulmadığını ve Halkın Sesi’nin niye bu programdan destek alamadığını sordu.

Programa eklendiğini iddia ettiği sendikaya üye olma zorunluluğunun insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Arıklı, bununla ilgili dünyadan örnekler verdi.

Arıklı, bazı kurumları dışarda bırakmak için kriter belirlenmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

CTP milletvekili Doğuş Derya ise yeniden söz alarak, konuşmasında zaten doğru bilgiye ulaşmanın zorluğundan bahsettiğini ve desteğin niye kriterle verilmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

Desteğin kesilmesini doğru bulmadıklarını ve bu desteğin gazeteci istihdamı için kullanılması gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyleyen Derya, örgütlülüğün her şartta gerekli olduğunu ve kayıt altına alımı sağlayacak herhangi bir programın kötülenmesini anlayamadığını belirtti.



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise söz alarak, medya destek programı çok önemliyseydi parayı ilgililere vermek yerine niçin buraya gelip demagoji yapıldığını sorgulamak istediğini söyledi.

Bu tür konuların bakanlar kurulunda alınan kararlara bağlı olduğunu bu konunun bu şekilde Genel Kurul’da tartışılmasına anlam veremediğini kaydeden Amcaoğlu, herkes işini gününde yapmış olsa Genel Kurul’da bu konuşmaların yapılmasına gerek olmayacağını belirtti.

Amcaoğlu, geçen yıl alınan bakanlar Kurulu kararına rağmen bu desteğin verilmediğini dile getirdi.

05/11/2019 17:04