Özersay: Yasa önerisi tekrar değerlendirilmeli

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’na sunduğu, ‘Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önersi’ni kürsüden değerlendirerek, usul ve iç tüzüğe ters olduğunu söyledi.

Bütçe Komitesi’nde hükümetin çoğunluğu almasından dolayı ‘endişeli’ olduklarını toplantıda dile getirdiklerini belirten Özersay, komiteye girmeyen konuların, oraya aktarılmasının doğru olmadığını ifade etti. Özersay, HP olarak tekrar bu yasa önerisinin değerlendirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

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04/01/2021 14:06