Özersay: Yasayı değiştirip kendi ayıplarını örtmeye çalışıyorlar

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay belediye seçimlerinde cinsiyet kotasını yanlış uygulayan siyasi partilerin kendi ayıplarını örtmek için yasayı değiştirmeye kalkıştıklarını söyledi. Özersay “yasalar vatandaş tarafından ihlal edilince vatandaş cezasını çeker, bedel öder. Oysa yasayı ihlal eden bazı siyasi partiler cezasını çekmek ve bedel ödemek yerine, yasayı değiştirip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu demokrasi açısından, hukuk devleti olma açısından son derece yakışıksız bir girişimdir” dedi. YSK’nın cinsiyet kotası açısından Halkın Partisi listelerini uygun bulduğunu ve parti olarak kuralı doğru uyguladıkları için Halkın Partisi listelerinin iptal edilmediğini vurgulayan Özersay “Yasayı ihlal eden, hata yapan bazı siyasi partiler Meclis’te kol kola girmiş bir gecede yasayı değişiyor. Neden? YSK bazı aday listelerini iptal etti de o yüzden. Kendi ayıplarını örtmek için yasa yapıyorlar! Bu yasa değişikliği toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda övünmeye gelince bir harman yer isteyen bazı siyasi partilerin, cinsiyet kotasını anlamayıp yanlış uyguladıklarında kendi ayıplarını örtmeye çalışmalarından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımın tam metni şöyle:

“Birileri dünkü YSK kararını hatalı haberleştirdiği için önce durumu netleştirmek lazım:

Dün YSK yasayı uyguladı ve hata yapan siyasi partilerin hatalı olan listelerini İPTAL ETTİ.

Halkın Partisi listeleri cinsiyet kotası konusunda yasaya UYGUN olduğu için iptal edilmedi, tüm listelerimiz geçici olarak ilan edildi. Yani bizim listelerde hata ve iptal yok, cinsiyet kotasını yasaya uygun olarak doğru hesaplayıp doğru uyguladık.

YSK dünkü kararıyla hata yapan siyasi parti listelerini İPTAL ETTİ ve ilave süre VERMEDİ! Süreyi UZATMADI. Yasayı uyguladı, yasaya aykırı davranan ve hata yapan parti listelerini iptal etti.

Bazı basın mensupları YSK kararının en son kısmına gidip oradaki ifadelere baktıkları için yanıldılar ve kamuoyunu da yanıltacak haber yapmış oldular. YSK kararı, yasayı doğru uyguladı ve yanlış listeleri iptal etti. Ancak karar oy çokluğu ile alındığı için kararın en sonuna karşıt görüşe sahip yargıçlar kendi görüşlerini yazdılar. YSK kararının en sonuna eklenen ve bağlayıcı olmayan yargıç görüşlerini YSK kararı gibi algılayanlar ve bunu haberleştirenler oldu. Özetle YSK ek süre vermedi, hatalı parti listelerini iptal etti.

Peki hata yapan siyasi partiler ne yaptı? Meclis’teki UBP, CTP, DP ve YDP, çeşitli noktalarda yasaya aykırı davrandıkları, İHLAL ettikleri için bunun bedelini ödemek, bunun cezasını çekmek yerine bir menfaat birlikteliğine girdi. Yasanın ihlalinin bedeli kendi listelerinin iptaliydi. Ama bu bedeli ödemek istemedikleri için MADEM YASA YAPMA YETKİSİ ELİMİZDE BUNU KENDİ MENFAATİMİZE GÖRE KULLANALIM dedi. Ve şimdi yasayı bir gecede değiştirip yaptıkları ihlalin sonuçlarına katlanmak yerine, bedelini ödemek yerine kendilerine has ve sadece bu seçime özgü yasa değişikliğine gidiyorlar.

“Yasalar kişiye özel yapılamaz” ama bu yasa SİYASİ PARTİLERE ÖZEL bir yasa olarak yapılıyor. Hangi partilere? Yasayı İHLAL EDEN, yasayı HATALI UYGULAYAN siyasi partilere özel yasa yapıyorlar. Gerçekten pes ve gerçekten yazık!

Yasaları ihlal eden vatandaş olursa ceza yer, bedel öder. Yasaları bazı siyasi partiler ihlal ederse yasaları değiştirir ve AYIBINI ÖRTER öyle mi?

Bu yasa değişikliği toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda övünmeye gelince bir harman yer isteyen bazı siyasi partilerin, cinsiyet kotasını anlamayıp yanlış uyguladıklarında KENDİ AYIPLARINI ÖRTMEYE çalışmalarından başka bir şey değildir.

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30/11/2022 12:10