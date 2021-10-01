Özersay: Yaz döneminde komiteler toplanmadı, meclis çalıştırılmadı

Yeni Yasama Yılının açılışında mecliste konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında meclisin nisap sorunları yaşamadığını bu dönemde görev yapan iki hükümetin nisap sıkıntısı yaşamadan çalıştığını ifade etti.

Meclisin 4’lü hükümet ve UBP-HP hükümetinde çalıştığını dile getiren Özersay, “Sorun mecliste değil, sorun bu eğreti hükümet yapısındadır” dedi

“Kapatamadığımız meclisi açarak tarihi bir gün yaşıyoruz” diyen Özersay, “Mecliste yaz boyunca komitelerde yasalar hazırlanacak, çalışılacakken birkaç istisna hariç komiteler toplanmadı, meclis çalıştırılmadı” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e de işaret eden Özersay, “Bugün İstanbul’da yaşayan milletvekili İstanbul’da otursun, maaş çeksin diye seçilmedi” ifadelerini kullandı

Özersay, erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bu habere tepkiniz:



01/10/2021 12:07